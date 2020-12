Covid, altri 42 decessi in Toscana, ricoveri sempre in calo

(ANSA) - FIRENZE, 18 DIC - Altri 42 decessi per Covid in Toscana, 28 uomini e 14 donne con un'età media di 85,1 anni, dove oggi si contano 514 nuovi positivi. I guariti crescono dell'1,3% e raggiungono quota 97.851, gli attualmente positivi sono oggi 13.519 (-5,2%), mentre i ricoverati sono 1200 (-61), di cui 191 in terapia intensiva (-8).

L'età media dei 514 casi odierni è di 49 anni circa (l'11% ha meno di 20 anni, il 26% tra 20 e 39 anni, il 31% tra 40 e 59 anni, il 20% tra 60 e 79 anni, il 12% ha 80 anni o più). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.768.982, 11.384 in più rispetto a ieri, di cui il 4,5% positivo. Sono, invece, 3.670 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 14% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 5.553 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Sono 3.390 i deceduti dall'inizio dell'epidemia. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute oggi sono: 12 a Firenze, 2 a Prato, 2 a Pistoia, 3 a Lucca, 10 a Pisa, 2 a Livorno, 4 a Arezzo, 2 a Siena, 5 residenti fuori Toscana. Alcuni dei decessi comunicati agli uffici della Regione nelle ultime 24 ore si riferiscono a morti avvenute nei giorni o periodi precedenti.

Complessivamente, 12.319 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi o risultano prive (-680). Sono 26.117 (-631) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con contagiati. (ANSA).