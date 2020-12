Capodanno a Pisa,show in streaming con Ruggeri,Militello,Pantani

(ANSA) - FIRENZE, 18 DIC - Enrico Ruggeri, Cristiano Militello e Ubaldo Pantani (ospite anche il musicista pisano Lucca Erriquenz al pianoforte) saranno i protagonisti dello spettacolo di San Silvestro a Pisa. Il Comune ha deciso di celebrare la fine del 2020 e l'ingresso del nuovo anno con uno spettacolo di musica e comicità intitolato '… a riveder le stelle', con gli artisti in presenza sul palco del teatro Verdi e il pubblico a casa collegato in diretta tv, sarà l'emittente 50'Canale a trasmettere l'evento, o in streaming sui canali YouTube e Facebook del Comune. Lo show avrà inizio alle 22.30.

"Non potendo organizzare manifestazioni in presenza - ha spiegato l'assessore al turismo Paolo Pesciatini - abbiamo comunque scelto di condividere con i nostri concittadini le festività natalizie il più possibile in serenità: abbiamo iniziato con l'illuminazione, sobria ma ricca di significati e le stelle, che rappresentano il desiderio di uscire da questo stato di sofferenza, sono l'esplicito riferimento a questa condizione guardando al 2021, quando si celebreranno i 700 anni dalla morte di Dante, per questo abbiamo intitolato lo show con l'ultimo verso dell'Inferno. A tutto questo si aggiunge l'illuminazione del Ponte di Mezzo, che unisce le parti della città e il senso di comunità dato dal tricolore che illumina Palazzo Pretorio".

Lo show, si spiega, vuole essere un modo per far scoprire Pisa ai toscani (la diretta tv è visibile in tutta la regione) e non solo a loro (grazie allo streaming via social): su monitor, smartphone e teleschermi scorreranno le immagine della campagna di comunicazione turistica della città. "Sarà uno spettacolo con tante sorprese, in allegria e spensieratezza - conclude Pesciatini - per lasciarci alle spalle questo 'annus horribilis'.

Con le stesse modalità è organizzato il tradizionale concerto di Capodanno alle 18, coproduzione Archè e della Camerata di Prato, dirette da Filippo Maria Bressan, per un benaugurante ingresso nel 2021". (ANSA).