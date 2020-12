Le stelle doppie, romanzo corale ambientato Toscana

(ANSA) - PISA, 17 DIC - Un romanzo corale ambientato in Toscana, nel quale si narrano i destini di un gruppo di giovani cresciuti insieme negli anni '70 e che nel 2003 si rincontrano da adulti per confrontarsi e scoprire se si sono avverati tutti i sogni, i desideri, le aspettative della loro adolescenza. E' 'Le stelle doppie', di Anna Bertini (Arkadia Editore 2020, 120 pagine, 13 euro).

Nel romanzo i protagonisti tornano sulla stessa spiaggia frequentata da adolescenti. Si ritrovano sullo stesso mare che da sotto Livorno disegna la costa toscana, la terra degli Etruschi: l'alta e bassa Maremma costiera fa da scenografia ai loro ricordi e al loro rincongiungersi. Ognuno con i propri percorsi, le proprie difficoltà; ed è il loro ritrovarsi che testimonia il non essersi mai lasciati. Ogni personaggio è legato a un compagno o una compagna, una sorta di doppio, attraverso il quale ciascuno naviga nei traumi dell'infanzia, nelle disillusioni del maturare, nei primi acciacchi del tempo che trascorre. Come Aldebaran, la stella doppia, i protagonisti di questa storia corale potranno superare le cocenti insoddisfazioni solo se faranno leva sul loro alter ego. (ANSA).