Incidenti lavoro: cade da impalcatura in fattoria, muore

(ANSA) - VINCI (FIRENZE), 17 DIC - Un uomo di 49 anni è morto all'ospedale di Empoli (Firenze) a causa di un incidente sul lavoro avvenuto in un'azienda agricola di Spicchio, frazione del comune di Vinci (Firenze).

E' accaduto intorno alle 8.30. Secondo quanto ricostruito il 49enne si trovava sopra un'impalcatura, a un'altezza di circa due metri, quando all'improvviso è caduto sbattendo violentemente la testa, procurandosi un trauma cranico. L'uomo è stato prima soccorso da un'ambulanza e dall'automedica del 118 ed era stato anche allertato l'elisoccorso Pegaso. Alla fine, però, il 49enne è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Empoli (Firenze) dove però non c'è stato niente da fare per salvargli la vita, come confermato dall'Asl. Sul posto si sono recati anche i carabinieri e i tecnici della medicina del lavoro dell'Asl Toscana Centro per chiarire meglio il contesto in cui è avvenuto l'incidente. (ANSA).