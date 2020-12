Firenze, sensi unici vie per pedoni contro assembramenti

(ANSA) - FIRENZE, 17 DIC - "Nelle prossime ore firmerò un'ordinanza, d'accordo col prefetto Guidi, col questore Santarelli, con la quale sperimenteremo a Firenze una misura che ha avuto già successo in altre città, come Verona, Pesaro, cioè sensi unici pedonali in alcuni strade importanti del centro come via Calzaioli, Calimala, via Tornabuoni e via Pietrapiana. Via Gioberti in questa fascia verrà pedonalizzata. Gli orari saranno il sabato 19 dicembre dalle 14 alle 20 e domenica 20 dicembre dalle 10 alle 20". Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, nel corso di una videoconferenza stampa. La decisione è stata presa per far fronte ai paventato rischio di assembramento per lo shopping natalizio.