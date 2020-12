COVID, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 17 DIC - Lievita in Toscana il numero delle prenotazioni per il vaccino anti Covid, registrate sul portale regionale, da parte di operatori sanitari, dipendenti e ospiti delle Rsa. Nelle ultime 24 ore, spiega la Regione, le prenotazioni sono pressoché raddoppiate passando dalle 38.531 unità di ieri alle 76.550 di oggi (di cui 64.042 prenotazioni sono di operatori sanitari e 12.508 per ospiti di Rsa e di case di cura private). Gli interessati, delle categorie individuate dal Governo per la 'Fase 1 dell'immunizzazione', hanno ancora tempo fino alle ore 12 di venerdì 18 dicembre, per esprimere il proprio interesse, non vincolante, sul portale regionale 'Prenota vaccino'. Il fronte dei vaccini anima l'organizzazione sanitaria in Toscana, che non vuole farsi trovare sguarnita al momento dell'erogazione. Tuttavia ancora non si smorza, non si abbassa come si vorrebbe la curva dei nuovi contagi: nel report della Regione delle 24 ore si contano altri 636 positivi al Coronavirus (il 35% tra i 40 e i 59 anni) e ben altri 63 morti che portano a 3.348 il totale dei decessi in Toscana. Ci sono sempre 1.261 ricoverati di cui 199 in terapia intensiva mentre viene curato a casa un 'esercito' di 12.999 pazienti con lievi sintomi o senza sintomi. A questi si aggiungono 26.748 persone in quarantena. Ci sono anche le guarigioni: sono state altre 1.348 in un giorno. Ma la pressione che la pandemia fa sull'organizzazione sanitaria è ancora molto sostenuta. (ANSA).