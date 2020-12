Covid: Giani, 636 nuovi positivi in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 17 DIC - I nuovi casi positivi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 636 su 11.545 tamponi molecolari e 5.204 test rapidi effettuati. Lo ha annunciato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, sulla sua pagina Facebook.

Il numero dei nuovi positivi è in risalita rispetto a ieri (erano 489), a fronte di un numero di tamponi in leggero calo (erano 12.190). (ANSA).