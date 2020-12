Turismo: via Medicea, in cammino da Prato a Fucecchio

(ANSA) - PRATO, 16 DIC - Un cammino lungo 76 chilometri sviluppato in quattro tappe tra storia e leggenda, che attraversa i luoghi simbolo dei Medici passando per sette comuni, le tre province di Prato, Pistoia e Forenze e quattro ville patrimonio dell'Unesco. Si tratta della Via Medicea, che da oggi viene impreziosita con la mappa e la guida presentate a Prato dove i sette Comuni coinvolti, Prato, Poggio a Caiano, Carmignano, Quarrata, Vinci, Cerreto Guidi, Fucecchio hanno firmato la convenzione per la gestione coordinata e condivisa del tracciato. A presentare il progetto, già inaugurato il 12 ottobre dell'anno scorso a Carmignano, sono stati tra gli altri il sindaco di Prato Matteo Biffoni e l'assessore regionale al turismo, oltre ai rappresentanti degli altri Comuni coinvolti.

La Via Medicea, che permette di sperimentare il turismo cosiddetto lento, è un cammino di difficoltà medio-bassa con un dislivello complessivo di 2.145 m, percorribile in quattro o più giorni che parte dalle Cascine Medicee di Prato e arriva fino a Fucecchio, dopo aver attraversato tutti i territori cari ai Medici e rappresentati anche da Leonardo Da Vinci nei suoi dipinti. Anche il Comune di Montelupo Fiorentino ha chiesto di aderire al progetto, contribuendo ad arricchire l'offerta culturale del percorso, che potrà in futuro svilupparsi verso Nord e includere altre ville medicee. Quattro le tappe del cammino che fanno capo al Montalbano e alle due grandi pianure distese ai suoi piedi: la prima dalle Cascine medicee di Prato ad Artimino, la seconda da Artimino a Bacchereto (frazioni di Carmignano), la terza da Bacchereto a Vinci, la quarta da Vinci a Fucecchio. (ANSA).