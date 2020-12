Monossido di carbonio, uomo morto a Firenze, 2 in ospedale

(ANSA) - FIRENZE, 16 DIC - Un uomo di 66 anni morto e due altre persone, una donna di 59 e un altro uomo di 63 entrambi ricoverati in ospedale, è il bilancio di una fuga di monossido di carbonio in un edificio di Firenze, in via di Soffiano, stamani. Sul posto vigili del fuoco e 118. I sanitari hanno eseguito manovre di rianimazione per un'ora e mezzo sull'uomo che poi però è deceduto. Gli altri due intossicati sono stati portati in codice giallo all'ospedale di Careggi. I vigili del fuoco hanno avviato accertamenti per chiarire le cause della formazione e fuoriuscita di gas nell'abitazione. Sul posto anche la polizia. (ANSA).