Covid: Toscana, 39mila prenotazioni vaccino, 35% infermieri

(ANSA) - FIRENZE, 16 DIC - Sono quasi 39mila le prenotazioni per il vaccino anti Covid registrate sul portale della Toscana.

Il dato, fa sapere la Regione, è aggiornato alle 12.45 di oggi.

Le prenotazioni sono rivolte agli operatori sanitari, ospiti e dipendenti delle Rsa. Tra le oltre 61 categorie professionali rilevate, spiega la Regione, quella degli infermieri, con più del 35% di adesione, risulta essere quella che al momento ha aderito maggiormente. Segue quella dei medici, con oltre il 18% di adesioni. Tra i primi cinque comuni e province con il maggior numero di adesioni ci sono Firenze, Pisa, Siena, Arezzo e Lucca.

Le richieste di prenotazione, si spiega ancora, non accennano ad arrestarsi sulla piattaforma appositamente creata dal settore sanità digitale dell'assessorato per una prima ricognizione di richieste da comunicare, entro il prossimo venerdì 18 dicembre, al commissario Arcuri per la gestione della campagna vaccinale.

Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha parlato di "una risposta straordinaria da parte delle aziende sanitarie e ospedaliere come pure delle Rsa e delle case di cura private.

Tutte hanno manifestato un forte interesse. Una così grande partecipazione a poche ore dall'attivazione del portale ci lascia sperare nel buon esito della campagna di vaccinazione".

Per l'assessore alla salute, Simone Bezzini, "questo dato dimostra ancora una volta quanto i nostri professionisti, che operano a vario titolo nel servizio sanitario regionale, siano fortemente attenti al tema della vaccinazione e pronti a dare il proprio contributo alla sfida storica che ci attende nella lotta contro il Covid". Tra operatori sanitari e ospiti delle Rsa la Regione calcola che siano oltre 120mila le persone che in Toscana potrebbero essere vaccinate. (ANSA).