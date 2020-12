Covid: in Toscana 489 nuovi casi

(ANSA) - FIRENZE, 16 DIC - I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 489 su 12.190 tamponi molecolari e 4.569 test rapidi effettuati. Lo rende noto il govenratore toscano Eugenio Giani nel suo 'report' quotidiano su Fb.

Nel suo post Giani parla anche del vaccino anti Covid spiegando che "più di 20.000 operatori sanitari toscani" lo "hanno già prenotato. "Per una #ToscanaSicura stiamo mettendo in campo un piano vaccinale che possa permetterci al più presto di ripartire!", aggiunge. (ANSA).