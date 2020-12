Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 16 DIC - Sono quasi 39mila le prenotazioni per il vaccino anti Covid registrate sul portale della Toscana.

Il dato, fa sapere la Regione, è aggiornato alle 12.45 di oggi.

Le prenotazioni sono rivolte agli operatori sanitari, ospiti e dipendenti delle Rsa. Tra le oltre 61 categorie professionali rilevate, spiega la Regione, quella degli infermieri, con più del 35% di adesione, risulta essere quella che al momento ha aderito maggiormente.

Intanto nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 489 casi, età media 49 anni, su 12.190 tamponi, con un'incidenza di positivi in lieve risalita e pari al 4%. Il totale dei casi da inizio pandemia è di 113.610. Si registrano purtroppo altri 47 decessi tra i pazienti Covid in Toscana: 22 uomini e 25 donne con un'età media di 81,3 anni, che portano a 3.285 il dato complessivo dei morti. I guariti crescono dell'1,8% e raggiungono quota 95.290 (83,9% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 15.035, -7,6% rispetto a ieri. In calo i ricoverati: sono 1.303, 67 in meno rispetto a ieri, di cui 202 in terapia intensiva, meno 12 rispetto sempre a ieri. (ANSA).