Valigie con resti umani, finora non esiti ricerche con cani

(ANSA) - FIRENZE, 15 DIC - Non hanno dato finora alcun esito le ricerche dei carabinieri, con l'impiego di due cani molecolari arrivati dal nucleo cinofili di Bologna dell'Arma dei carabinieri, iniziate stamani per trovare altri resti umani, dopo il rinvenimento di tre valigie con parti di due cadaveri, nel terreno adiacente il carcere di Sollicciano e la superstrada Firenze-Pisa-Livorno, alla periferia del capoluogo toscano. I cani molecolari arrivati hanno appena lasciato la zona senza segnalare nulla, le ricerche proseguiranno nel pomeriggio ma è necessario ripulire l'area dalla fitta boscaglia e vegetazione che rende inaccessibile vari punti. Per questo domani i carabinieri proseguiranno le ricerche intervenendo insieme alla ditta che si occupa della manutenzione della Fi-Pi-Li, per il taglio della vegetazione.

Alle ricerche stamani hanno partecipato una ventina di carabinieri, del Sis e della compagnia Oltrarno, insieme ai due cani, unità cinofile specializzate nella ricerca dei cadaveri.

Intanto oggi, all'istituto di medicina legale, dovrebbero svolgersi nuove analisi sui resti ritrovati e si lavorerà alla ricomposizione delle salme. Tra i segni rilevati sul primo cadavere ritrovato, di un uomo ucciso con un colpo alla gola, anche un tatuaggio che però non è stato ancora 'decifrato' dagli inquirenti. (ANSA).