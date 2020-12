Valigie con resti, si indaga su coppia sparita 2015

Potrebbe essere la svolta. C'è la scomparsa di una coppia di coniugi albanesi, sparita nel nulla dal 2015 in provincia di Firenze dove era venuta a trovare i familiari, tra cui un figlio detenuto al carcere fiorentino di Sollicciano, tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti per risolvere il giallo dei resti umani 'saponificati' di un uomo e una donna trovati nell'ultima settimana in tre valigie in un terreno tra la superstrada Fi-Pi-Li e il penitenziario, alla periferia del capoluogo toscano. All'esame anche un tatuaggio rilevato sul braccio di ciò che è stato rinvenuto del cadavere dell'uomo e che sembrerebbe richiamare il nome di una città albanese.

La figlia della coppia, che abita a Castelfiorentino (Firenze) e che a suo tempo aveva anche contattato Chi l'ha visto per la scomparsa dei genitori, ha intanto spiegato: "Ho parlato con i carabinieri e sto aspettando le risposte da loro per andare a fare il test del Dna. Non avrei bisogno di parlare con nessun giornale finché non escono le cose vere dalle forze dell'ordine presenti-, chiediamo tranquillità perché non sappiamo nemmeno noi se" i corpi ritrovati "siano loro o meno".

Sulle cause del decesso l'autopsia sull'uomo, eseguita sabato scorso, lo aveva ricondotto a una coltellata alla gola. Per la donna, l'esame necroscopico eseguito oggi, ha rivelato che sarebbe stata picchiata brutalmente. In particolare, da quanto appreso, presenterebbe più colpi al volto e alla testa, la frattura dell'osso ioide e quella di più costole.