Natale: Beatrice Venezi sul podio Ort per concerto auguri

(ANSA) - FIRENZE, 15 DIC - Beatrice Venezi sul podio e Margherita Santi come solista al pianoforte per il programma natalizio dell'Orchestra regionale Toscana: lo spettacolo per gli auguri è in programma giovedì 24 dicembre alle 17, in streaming sul canale Youtube e sulla pagina Facebook dell'Ort.

Il programma si apre con l'Intermezzo de La Cavalleria Rusticana di Mascagni seguito dal Concerto per pianoforte op.11 di Chopin. A chiudere Ort ha scelto di fare un omaggio alla parità di genere con la Sinfonia n.3 op. 36 di Louise Farrenc.

Nel XIX secolo, si ricorda, la compositrice e pianista francese illustrava perché l'equilibrio di genere è importante nella musica: "Non è perché le donne compongono diversamente dagli uomini; piuttosto, è perché escludere metà della popolazione significa escludere metà del genio, il che è semplicemente idiota". (ANSA).