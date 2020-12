In autocertificazione dichiara 'fuori per comprare droga'

(ANSA) - FIRENZE, 15 DIC - Fermato la notte scorsa a Firenze dalla polizia dopo un inseguimento per le vie di Novoli, ha giustificato il suo spostamento notturno "per comprare droga".

Lo rende noto la stessa questura fiorentina spiegando che l'uomo, un 53enne, sull'autocertificazione aveva dichiarato di essere fuori per l'acquisto di stupefacente.

Per il 53enne è scattata la sanzione per la violazione delle norme sul Covid e anche una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale per essere fuggito, in sella al suo scooter, dopo che una pattuglia gli aveva intimato l'alt in viale Guidoni perchè aveva un faro del motorino non funzionante. (ANSA).