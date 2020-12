Covid, il punto in Toscana: via a prenotazioni vaccini

(ANSA) - FIRENZE, 15 DIC - Al via da oggi e fino al 18 dicembre le prenotazioni per il vaccini anti Covid per gli operatori sanitari e gli ospiti e dipendenti delle Rsa, della Toscana, le prime categorie a cui saranno destinati così come indicato dal ministero. Lo rende noto la Regione Toscana ricordando che la vaccinazione è volontaria. Tra operatori sanitari e ospiti delle Rsa sono oltre 120mila le persone che in Toscana potrebbero essere vaccinate: nell'ultima Conferenza Stato-Regioni, alla quale hanno partecipato il governatore Eugenio Giani, l'assessore alla sanità Simone Bezzini e il coordinatore sanitario dell'unità di crisi regionale Carlo Tomassini, il commissario Domenico Arcuri ha confermato che la Toscana potrà contare su tutte le dosi necessarie.

Intanto sono in calo i nuovi casi in regione: 332 i positivi nelle ultime 24 ore su 8.572 tamponi: l'incidente è del 3,9%.

Sempre alto il numero dei decessi: 45 nell'ultima rilevazione, età media 82,3 anni. In calo i ricoveri, non quelli in terapia intensiva: sono in tutto 1.370, meno 33 rispetto a ieri, di cui 214 in rianimazione dove i pazienti aumentano di 4. (ANSA).