Ciclismo: nel 2021 torna Eroica dopo stop coronavirus

(ANSA) - SIENA, 15 DIC - L'Eroica dopo lo stop imposto dal coronavirus tornerà nel 2021. La celebre manifestazione cicloturistica che si svolge perlopiù nelle strade bianche della provincia di Siena con biciclette e abbigliamento d'epoca si terrà come da tradizione la prima domenica di ottobre, ovvero il 3 ottobre. A darne notizia in una nota il presidente di Eroica Italia ssd Franco Rossi; fissate anche le date per Eroica Montalcino (30 maggio), Nova Eroica (17 luglio) e Nova Eroica Family (18 luglio).

"Stiamo costruendo un calendario molto interessante che si fonda innanzitutto sui tre eventi toscani ma stiamo lavorando per inserire altri importanti eventi nel calendario Eroica 2021" sottolinea Rossi. "Stiamo pensando alla Settimana Eroica con tante iniziative per gli eroici che quest'anno hanno dovuto rinunciare all'appuntamento con Gaiole in Chianti - spiega ancora Rossi -, un'intera settimana per valorizzare ancora di più l'idea de L'Eroica come Woodstock del ciclismo; C'è sempre grandissima attesa per l'evento nato dall'idea di Giancarlo Brocci; nessuno vuole mancare". (ANSA).