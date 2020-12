COVID, il punto

(ANSA) - FIRENZE, 14 DIC - Continua il trend di discesa dei nuovi positivi in Toscana, oggi sono 445 a fronte di un minor numero di tamponi, dove si registrano altri 42 decessi: 24 uomini e 18 donne con un'età media di 82,4 anni. I ricoverati sono 1.403 (+4), di cui 210 in terapia intensiva (-9). Gli attualmente positivi sono oggi 17.479, -3,5% rispetto a ieri, e i guariti crescono dell'1,1% e salgono a 92.117. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.725.291, 7.132 in più rispetto a ieri, di cui il 6,2% positivo. Sono invece 2.614 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 17% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 496 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. L'età media dei 445 casi odierni è di 47 anni circa.

Il presidente della Regione Eugenio Giani, il dato odierno della Toscana "legittima anche una possibilità di movimento che è quella che io auspico con la zona gialla. La gran parte dei Comuni della Toscana non hanno contagi, e alcuni di questi non li hanno da giorni". Giani ha annunciato di aver inviato un dossier sui dati toscani per chiedere il passaggio a zona gialla all'Iss: "Io mi rimetto a loro - ha detto -, decidono loro: è inutile fare azioni che poi compromettono la trasparenza e la correttezza del dialogo". Sul fronte dei vaccini l'assessore toscano al diritto alla salute Simone Bezzini ha spiegato che: "La Regione Toscana ha definito insieme al governo il numero delle persone che saranno vaccinate" contro il Covid "nel primo step che ammonta ad oltre 120mila toscani". Intanto oggi a Sesto Fiorentino (Firenze) è stato presentato un nuovo drive-through che si candida ad essere il più grande d'Europa con 5mila metri quadrati già attrezzati, e con la possibilità di espandersi per ulteriori 30mila. (ANSA).