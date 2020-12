Calcio: Fiorentina; Striscione tifosi, 'Svegliatevi tutti'

(ANSA) - FIRENZE, 14 DIC - La Fiorentina finisce nel mirino della contestazione dei tifosi all'indomani della sconfitta per 3-0 rimediata ieri a Bergamo contro l'Atalanta.

Sulle cancellate dello stadio Franchi è apparso oggi un eloquente striscione a firma '1926 Curva Fiesole', il gruppo più rappresentativo. Ecco il messaggio: 'Il nostro amore per la maglia è infinito, la pazienza no...svegliatevi tutti!'. Indice puntato insomma contro i giocatori, da questa sera in ritiro imposto dal presidente Rocco Commisso, ma anche contro la società. (ANSA).