Rampe del Poggi a Firenze illuminate di azzurro

(ANSA) - FIRENZE, 13 DIC - Dal rosso all'azzurro, dall'Inferno al Paradiso. Le Rampe del Poggi si sono accese nell'ambito di F-Light, il Firenze Light Festival, con una novità rispetto allo scorso anno, quando era stato inaugurato l'impianto permanente progettato da Silfi Spa per portare la luce sul complesso realizzato nella seconda metà dell'Ottocento dall'architetto Giuseppe Poggi: le grotte, illuminate di rosso nel 2019, in questo 2020 lo sono di azzurro, seguendo il titolo dell'edizione del festival, 'Sight, dalla selva oscura alla luce', in omaggio a Dante.

La speciale illuminazione colorata delle Rampe, spiega una nota, resterà accesa fino al prossimo 6 gennaio: oltre alle grotte illuminate di azzurro, la vasca principale del complesso sarà caratterizzata da una scenografia di colori resa possibile dai sette apparecchi inseriti nell'acqua. L'impianto permanente inaugurato lo scorso anno è composto in totale da 40 apparecchi installati su tutti i livelli di quota delle Rampe, per illuminare e valorizzare i giochi d'acqua, le grotte, le architetture e il sistema di percorsi pedonali. (ANSA).