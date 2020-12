Covid: in Toscana prosegue calo ricoveri, altri 34 decessi

(ANSA) - FIRENZE, 13 DIC - Sono 673 i nuovi positivi al Coronavirus oggi in Toscana dove si registrano altri 34 decessi: 19 uomini e 15 donne con un'età media di 79,3 anni. Continua il calo dei ricoveri, oggi sono 1.399 (50 in meno rispetto a ieri), 219 si trovano al momento in terapia intensiva (-9).

Continuano a crescere i guariti, l'1,8% in più nell'ultimo giorno, e salgono a 91.079 (l'81,1% dei casi totali). Positivo è anche il dato della pressione sulle strutture sanitarie, in diminuzione: 50 pazienti in meno negli ospedali, 41 in corsia e nove nelle terapie intensive. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria a febbraio la Toscana ha sfondato ieri il muro del milione di persone sottoposte ad esami (oggi 1 milione e 5.473) ed effettuato in tutto, anche con i tamponi di controllo o ripetuti, 1.718.159 esami 12.416 solo nell'ultimo giorno (oltre a 1.887 tamponi antigenici rapidi) con il 5,4% di esiti positivi nelle ventiquattro ore. L'età media dei 673 nuovi casi positivi del bollettino di oggi è di 48 anni circa. Per quanto riguarda le persone che sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o perché risultano prive di sintomi sono diminuite in un giorno di 928, un calo del 5,3%. In isolamento in sorveglianza attiva, anche se non positivi ma per il fatto di aver avuto contatti con persone contagiate, ci sono poi altri 28.102 toscani: 550 in meno rispetto a ieri. Tra i dichiarati guariti - 91.079 (1.617 in più rispetto a ieri) - la maggior parte (90.626, 1.579 in più rispetto a ieri, più 1,8%) lo è a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali con tampone negativo, mentre 453 (38 in più rispetto ieri) lo sono al momento solo clinicamente.

