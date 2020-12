Covid: Giani, oggi 673 nuovi casi in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 13 DIC - I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 673 su 12.416 tamponi molecolari e 1.887 test rapidi effettuati. Lo ha annunciato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani in un post sul proprio profilo Facebook.

"Sotto il Fregio Robbiano a Pistoia - prosegue il governatore postandone l'immagine - l'impegno incessante del mondo sanitario toscano rappresentato nei volti di chi da mesi è in prima linea contro il virus, per far tornare a respirare presto tutta la nostra Regione. (ANSA).