Rapina in casa nel Fiorentino, anziani minacciati con coltelli

(ANSA) - FIRENZE, 12 DIC - Anziani aggrediti e rapinati in casa da quattro individui con il volto coperto e armati di coltelli. E' successo ieri sera intorno alle 20 in una villetta di Pratolino, sulle colline intorno a Firenze nel comune di Vaglia, dove vive una coppia di pensionati, 73 anni lui e 69 lei, insieme a una domestica.

Dal racconto del 73enne, intorno all'ora di cena in quattro lo hanno aggredito davanti all'ingresso della sua abitazione.

Marito, moglie e la domestica sono stati minacciati e immobilizzati dai malviventi che hanno costretto il il proprietario di casa ad aprire la cassaforte, portando via gioielli e orologi di valore. Approfittando di un momento di distrazione, il 73enne, ancora con le mani legate, è riuscito a uscire di casa e chiedere aiuto ai vicini. A quel punto i malviventi si sono allontanati con il bottino a bordo di un veicolo, parcheggiato nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, effettuando i rilievi necessari, che indagano sull'accaduto. (ANSA).