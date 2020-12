Covid, Giani, oggi 574 nuovi casi in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 12 DIC - I nuovi casi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 574 su 12.697 tamponi molecolari e 3.875 test rapidi effettuati. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Eugenio Giani in un post su Facebook.

Il governatore ha anche annunciato una diretta social "in merito alle ultime decisioni delle autorità governative".

(ANSA).