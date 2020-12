Seconda valigia con resti umani ritrovata a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 11 DIC - Un'altra valigia contenente resti umani, la seconda dopo quella di ieri sera, è stata ritrovata a firenze stamani durante un sopralluogo dei carabinieri nello stesso terreno situato fra la superstrada fi-pi-li e l'esterno del perimetro del carcere di sollicciano. in questa seconda valigia, riferisce l'arma, ci sono gli arti inferiori, verosimilmente riconducibili al resto del cadavere di uomo adulto occultato nella valigia trovata ieri. il ritrovamento è avvenuto a circa 70 metri dall'altra, alla base della sopraelevazione della superstrada. sul posto oltre ai carabinieri, sono andati il pm Ornella Galeotti e il medico legale. Venerdì pomeriggio il proprietario del terreno, andando a controllare le sue coltivazioni, aveva scoperto la prima valigia, contenente resti umani in via di saponificazione, e aveva avvisato le autorità.