Mostre: Urban soul, sculture animali a Castelfiorentino

(ANSA) - FIRENZE, 11 DIC - Preview, fino al 10 aprile 2021, a Castelfiorentino (Firenze), della mostra diffusa 'Urban soul - Anima Urbana', in programma nella prossima primavera, con le sculture animali di Antonio Massarutto. L'esposizione è a cura di Maria Vittoria Gozio, in collaborazione con il Comune di Castelfiorentino.

Le opere sono state installate in tre luoghi 'simbolo' della cultura della cittadina, volutamente a presidiare, si spiega, quei "gangli vitali oggi forzatamente privati di quella vitalità creativa che è parte della loro natura, che nutre la cultura, l'arte e il sociale", a causa del lockdown. Così al Museo Bego due orsi bianchi sono stati collocati all'ingresso, al Teatro del Popolo un grande rinoceronte troneggia dall'alto della terrazza mentre pecore e lupi in una 'pacifica' convivenza si trovano nello spazio espositivo dell'Oratorio di San Carlo. Le tre installazioni di Massarutto, si spiega ancora, "vogliono creare un parallelismo, una alleanza tra gli animali, che nel lockdown si riappropriano degli spazi a loro sottratti dalla città e la cultura, che dalla gestione del Covid ne è stata espropriata. Di tutti i settori colpiti dalla crisi conseguente al lockdown, sicuramente la cultura (come spesso capita) è stato il più danneggiato e il meno tutelato. Anche e soprattutto per questo motivo è stata voluta una preview della mostra".

Per Castelfiorentino è la 2/a edizione di mostra diffusa.

Come ricorda l'assessore alla cultura e al turismo Claudia Centi, era stata "inizialmente programmata, per la primavera 2020 e posticipata a quella del 2021 con Antonio Massarutto. Ci siamo trovati adesso, in questo momento particolare e difficile per tutti, a dover decidere di organizzare una piccola preview che ci permetta di far parlare l'arte in un momento in cui la cultura ha bisogno di farsi sentire. Quindi" con Massarutto e Gozio, "proponiamo una mini mostra diffusa che parla di cultura, natura e animali resilienti. Un inno al coraggio e alla speranza in questo momento delicato". (ANSA).