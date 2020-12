Maltempo, Toscana, codice giallo per pioggia sull'arcipelago

(ANSA) - FIRENZE, 11 DIC - Codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore con validità dalla mezzanotte alle 18 di domani, sabato 12 dicembre, per le zone dell'Arcipelago e della costa meridionale della Toscana. Lo ha emesso la Sala unificata della Protezione civile regionale.

Nella serata di oggi, venerdì, spiega una nota, sono previste modeste precipitazioni sulle zone occidentali. Nella prima parte della giornata di domani, sabato, precipitazioni, in prevalenza di debole o al più moderata intensità, sulle zone occidentali della regione. Occasionalmente si potranno avere temporali isolati in Arcipelago e costa meridionale. (ANSA).