Musei: 'Uffizi sotto l'albero' per spiegare Natale a bambini

(ANSA) - FIRENZE, 10 DIC - Sale virtuali in cui possono riunirsi i bambini per scoprire il racconto in diretta della nascita di Gesù Bambino, spiegata davanti a due capolavori delle Gallerie degli Uffizi: è quanto propone l'iniziativa 'Uffizi sotto l'albero'.

Per accedere alla visita virtuale, spiega una nota, occorre prenotare a partire da lunedì 14 dicembre, scrivendo una mail alle Gallerie degli Uffizi. Il costo per attivare una sala (in cui potranno accedere un massimo di dieci bambini) è di 40 euro.

Sarà possibile chiamare anche amici e parenti lontani, o anche utilizzare questo spazio per riunire famiglie che vivono in regioni diverse o all'estero: tutti potranno ascoltare e interagire con il narratore.

L'incontro, della durata di 30/40 minuti, inizierà con la scelta di due dipinti che si vogliono usare per il racconto, selezionandoli da una lista pensata per il Natale. Le conversazioni potranno essere anche in Lis, la lingua italiana dei segni, e a richiesta in altre lingue europee.

"Il nostro 'Natale sotto l'albero' permetterà ai bambini di imparare a leggere l'arte come se fosse una fiaba meravigliosa, illustrata da dipinti veri: i capolavori del museo - spiega il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt -. Sarà un'occasione per legare l'apprendimento al divertimento. E sarà un'opportunità unica per avvicinare anche coloro che sono fisicamente distanti, per chiamare a raccolta amici e parenti lontani, unendo affetto e conoscenza in occasione della festività più amata dell'anno". (ANSA).