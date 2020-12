Covid: Giani,517 nuovi positivi Toscana. E posta foto 90enni

(ANSA) - FIRENZE, 10 DIC - I nuovi casi positivi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 517 su 9.577 tamponi molecolari e 3696 test rapidi effettuati. Lo annuncia Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, sulla sua pagina Facebook. I dati sono sostanzialmente in linea con quelli di ieri (505 nuovi positivi su 9.878 tamponi molecolari effettuati) Giani ha postato la foto di due coniugi che si tengono per mano, ognuno nel proprio letto dove affrontano la malattia: "Mano nella mano - ha scritto - uniti per sconfiggere insieme il virus. Dal centro La Melagrana di Prato la bella storia di Ivo e Livia, coppia di 90enni, ricoverati per Covid e ora in via di guarigione. Un grande amore l'uno per l'altro in grado di superare ogni difficoltà. Grazie ai medici, infermieri e personale sanitario per l'impegno quotidiano". (ANSA).