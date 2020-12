Coronavirus: Toscana, 75 morti contati nelle ultime 24 ore

(ANSA) - FIRENZE, 10 DIC - Altri 75 morti tra i pazienti Covid vengono contabilizzati oggi dalla Regione Toscana (30 nelle ultime 24 ore, mentre 45 sono stati comunicati agli uffici per morti avvenute nei giorni precedenti): sale così il totale a 3.032 vittime. Sempre nelle 24 ore si conferma il trend al ribasso dei nuovi positivi, 517 in più su ieri (età media 49 anni) col totale da inizio epidemia pari a 110.440 unità (+0,5% su ieri). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.680.849, 9.577 in più rispetto a ieri, di cui il 5,4% positivo. Ora gli attualmente positivi sono 22.332 (-9,2% su ieri) di cui 1.570 ricoverati (247 in terapia intensiva) e 20.762 curati a casa. In quarantena ci sono adesso 29.909 persone (-185 su ieri) per contatti avuti con contagiati. Le persone guarite sono 85.076 (+2.715 su ieri, +3,3%): sono 456 clinicamente guarite (+18 su ieri pari al +4,1%) e 84.620 (+2.697 su ieri, +3,3%) dichiarate guarite a tutti gli effetti. (ANSA).