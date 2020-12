Calcio: morto a 64 anni Paolo Rossi

(ANSA) - FIRENZE, 10 DIC - E' morto a 64 anni Paolo Rossi, l'ex calciatore campione del mondo con l'Italia nel 1982. Ne ha dato notizia nella notte la moglie Federica Cappelletti, sul suo profilo Instagram.

"Per sempre", ha scritto la Cappelletti pubblicando sul social network una foto di lei col marito.

Il calcio italiano e' in lutto per la morte di Paolo Rossi, e le bandiere sono a mezz'asta: e' la scelta della Figc, che ha deciso di abbassare i vessilli nella sua sede romana, in via Allegri, e soprattutto a Coverciano, la casa della nazionale, a Firenze. (ANSA).