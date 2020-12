'Natale sicuro', Gdf sequestra 52.000 giocattoli a Siena

(ANSA) - SIENA, 09 DIC - Sequestrati dalla guardia di Finanza a Siena circa 52.000 giocattoli per ragazzi sotto i 14 anni, oltre ad articoli decorativi e materiale elettrico di solito usati per il periodo natalizio, commercializzati in Italia senza il regolare marchio e pure senza le informazioni minime sulle caratteristiche, sui materiali utilizzati e sull'eventuale presenza di sostanze che possono arrecare danno alla salute. Le fiamme gialle fanno notare che si tratta di una cosa particolarmente grave perché la marcatura Ce costituisce un attestato di sicurezza a garanzia della filiera di produzione e dell'affidabilità dei materiali adoperati per la realizzazione degli articoli. Colpiti dai sequestri due negozi, uno a Siena, in città, l'altro in un paese della Val d'Arbia. L'obiettivo di tali operazioni è impedire il commercio di prodotti non genuini e non sicuri che, messi in vendita a prezzi bassi grazie alla scarsa qualità dei materiali utilizzati, potrebbero mettere in pericolo la salute dei bambini. Inoltre la Gdf ha deferito alla Camera di Commercio di Siena i titolari dei due esercizi commerciali controllati. Per loro sanzioni per un importo complessivo di oltre 4.800 euro. (ANSA).