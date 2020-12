Coronavirus: Toscana, si abbassa trend decessi, altri 24

(ANSA) - FIRENZE, 09 DIC - Hanno una media di 48 anni di età i 505 nuovi pazienti di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Toscana, mentre nella stessa giornata ci sono stati altri 24 morti secondo il consueto report giornaliero della Regione. I nuovi positivi portano il totale da inizio epidemia a 109.923 unità, i decessi arrivano al totale di 2.957 vittime. I tamponi hanno raggiunto quota 1.671.272, 9.878 in più rispetto a ieri, di cui il 5,1% positivo. Gli attualmente positivi sono ora 24.605, -5,5% rispetto a ieri. Tra loro i ricoverati sono 1.600 (+12 su ieri) di cui 253 in terapia intensiva (stabili) e 23.005 le persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o sono senza sintomi.

Inoltre ci sono 30.094 persone in quarantena (-1.231 su ieri, -3,9%) in sorveglianza attiva Asl per contatti con persone contagiate. I guariti sono 82.361 (+1.900 su ieri, +2,4%): 438 clinicamente guariti (+4 unità) e 81.923 (+1.896 unità su ieri, +2,4%) guariti a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali.

La Toscana si trova al 10/o posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 2.947 casi per 100.000 abitanti. (ANSA).