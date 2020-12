Forte Belvedere 'colorato' di luci per festival F-Light

(ANSA) - FIRENZE, 08 DIC - Le luci azzurre, bianche, rosse e verdi - ovvero quelle dei colori dei quattro quartieri storici fiorentini - illuminano da ieri sera il Forte Belvedere, nell'ambito di F-Light, il Firenze Light Festival, intitolato per questo 2020, in omaggio a Dante, 'Sight, dalla selva oscura alla luce'. Per tutta la durata del festival, ogni sera fino al prossimo 6 gennaio, una scenografia di luci colorate, a cura di Silfi Spa, illuminerà la facciata del Forte Belvedere, svettando sulla città, e sarà visibile anche da vari luoghi di Firenze, come i lungarni.

Sempre da ieri sera sono accese anche le illuminazioni dinamiche colorate delle porte storiche fiorentine: Porta alla Croce, Porta al Prato, Porta Romana, Porta San Niccolò, Porta San Gallo e Porta San Frediano, la cui speciale illuminazione - una fantasia di colori - andrà avanti fino al termine del festival. Fra gli altri luoghi simbolici che si accenderanno con scenografie di luce colorata in occasione di F-Light ci saranno poi anche la vasca delle Rampe del Poggi e il Loggiato dell'Istituto degli Innocenti. (ANSA).