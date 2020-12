COVID, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 08 DIC - Saranno ricoverati il 14 dicembre i primi 20 pazienti nel nuovo Centro Covid Pegaso a Prato, allestito in un mese all'interno dell'ex stabilimento Creaf in via Galcianese, che al momento dispone di 190 posti letto, così da alleggerire gli ospedali dell'area Firenze, Prato Pistoia. La struttura, di proprietà della Regione Toscana, è stata inaugurata oggi alla presenza del governatore Eugenio Giani insieme agli assessori regionali Monia Monni (Protezione civile) e Simone Bezzini (diritto alla salute). "Sono davvero contento - ha detto Giani -, nel momento in cui tutti si lamentano della lungaggine della Pubblica amministrazione, della necessità di semplificare e di fare, vedere realizzata la prima struttura Centro Covid d'Italia, grazie ad un'ordinanza di Protezione civile, che concepimmo insieme il 9 novembre, mi rende molto felice". Oggi intanto ancora in calo i nuovi casi di Coronavirus in Toscana, 428 in più rispetto a ieri, dove si registrano 35 nuovi decessi: 17 uomini e 18 donne con un'età media di 82,7 anni. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.661.394, 8.110 in più rispetto a ieri, di cui il 5,3% positivo. Sono invece 2.730 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 15,7% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 3.001 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 26.024, -7,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.588 (-30), di cui 253 in terapia intensiva (stabili). (ANSA).