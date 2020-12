Covid, 428 nuovi positivi in Toscana su 8100 tamponi

(ANSA) - FIRENZE, 08 DIC - Sono 428 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Toscana nelle ultime 24 ore a fronte di 8.110 tamponi molecolari e 3.001 test rapidi effettuati. Lo rende noto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani su Facebook. Continua così il trend di discesa dei nuovi casi a fronte però di un numero di tamponi molto più basso rispetto alle settimane precedenti.

Il governatore commenta poi la notizia della paziente Covid di 73 anni che dopo 40 giorni di ospedale aveva deciso di lasciarsi andare ma è tornata a mangiare e curarsi dopo aver potuto rivedere le figlie nella stanza degli abbracci.

"Una finestra che salva una vita - commenta Giani -.

Gioconda, 73 anni ricoverata per Covid all'Ospedale di Arezzo, aveva deciso di lasciarsi andare. Così gli operatori hanno portato il suo letto davanti alla finestra per rivedere e salutare le due figlie e l'anziana ha ora ripreso le cure.

Ringrazio le donne e gli uomini della sanità per quello che hanno fatto e stanno continuando a fare per tutti noi.

Continuiamo a fare la nostra parte per sconfiggere il virus".

(ANSA).