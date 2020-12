Barone, il Franchi sembrava le Cascate del Niagara

(ANSA) - FIRENZE, 08 DIC - ''Con la pioggia allo stadio Franchi sembrava ci fossero le cascate del Niagara...''. Lo ha detto il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, intervenendo in una trasmissione di Italia 1 dopo il sofferto pareggio di ieri sera contro il Genoa.

''E' un impianto che dimostra tutti i suoi 90 anni, molto fragile - ha aggiunto il dirigente viola - Siamo disposti a fare lo stadio nuovo, abbiamo detto sì alla proposta del sindaco di Firenze, sl resto deve intervenire il Comune''.

Quindi Barone ha voluto lanciare provocatoriamente una proposta: ''Si potrebbe costituire un fondo e tutti quelli che scrivono e parlano del Franchi, iniziando dalle archistar, potrebbero mettere soldi per il Comune. Vediamo se saranno abbastanza per restaurare lo stadio''.

Poi ha commentato il risultato di ieri arrivato per i viola al 98': ''La squadra ha lottato fino all'ultimo dimostrando di non voler uscire dal campo senza ottenere qualcosa ed è stato un segnale importante, magari avremmo meritato più di un punto ma adesso dobbiamo già pensare alla prossima gara''.

Che sarà la difficile trasferta a Bergamo contro l'Atalanta contro cui Prandelli sarà uno degli ex: ''Appena ci ha dato la sua disponibilità ci siamo orientati su di lui, ha voglia di portare la Fiorentina in alto, le voci su Sarri e Spalletti non sono vere''. (ANSA).