COVID, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 07 DIC - Continua il calo di nuovi positivi in Toscana, oggi 593 ma a fronte di un minore numero di tamponi, mentre tornano a crescere, seppure leggermente, i ricoveri: 1.618 (6 in più rispetto a ieri), di cui 253 in terapia intensiva (+1). Oggi si registrano 31 decessi, ieri erano stati 28, 16 uomini e 15 donne con un'età media di 82,6 anni. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.653.284, 7.812 in più rispetto a ieri, di cui il 7,6% positivo. Sono invece 2.185 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 27,1% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 397 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Complessivamente i casi di positività al Coronavirus, registrati dall'inizio dell'emergenza a febbraio sono 108.990.

Per il presidente della Regione Eugenio Giani "sarà il Comitato tecnico scientifico a decidere quando la Toscana scenderà in zona gialla: ma visto che in Toscana anche l'Rt è sceso sotto 1, noi abbiamo le condizioni per esserlo in qualsiasi momento". Rino Rappuoli, scienziato e coordinatore del Mad Lab di Toscana Life Sciences, è convinto che "la terza ondata più che ipotizzabile secondo me è una certezza. Abbiamo avuto una seconda ondata e siamo partiti a settembre con un centinaio di casi al giorno, ora ne abbiamo 20mila", "quindi la base per ripartire è molto più grande, e la prossima ondata potrebbe essere molto peggio di quella di adesso, a meno che non ci comportiamo bene e facciamo diminuire i casi". Ad Arezzo una paziente Covid di 73 anni, dopo 40 giorni di ospedale, che aveva deciso che non valeva più la pena di continuare a vivere, ha ripreso a mangiare e curarsi dopo dopo aver potuto rivedere le sue due figlie grazie all'iniziativa della stanza degli abbracci. (ANSA).