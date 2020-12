Maltempo: Livorno; aperto centro operativo comunale

(ANSA) - LIVORNO, 05 DIC - Il sindaco di Livorno Luca Salvetti ha disposto l'apertura del Coc, centro di coordinamento comunale di tutti i settori della Protezione civile, a causa delle forti piogge che si stanno abbattendo sulla città creando disagi e del previsto peggioramento meteo. La Protezione civile comunale ha intanto avvisato telefonicamente la cittadinanza invitando a evitare gli spostamenti e a chi vive in prossimità di fiumi è richiesto di salire a piani alti. In città è ancora vivo il ricordo dell'alluvione che colpì Livorno nel settembre del 2017 causando nove vittime.

Dalla scorsa notte la Protezione civile comunale con il volontariato sta monitorando ininterrottamente il territorio e sono stati effettuati numerosi interventi di rimozione di alberi e rami caduti. Nel frattempo, anche dalla Asl Toscana nord ovest informano che a causa delle avverse condizioni meteo il servizio drive through attivo in via Gioberti è stato trasferito per oggi e domani al centro socio sanitario di Salviano (Livorno Est).

Disagi a causa del maltempo si registrano anche nell'alta Versilia: la viabilità di accesso al paese di Minazzana, frazione del comune di Seravezza (Lucca) è interrotta in due punti, in località Le Salde, per il distacco di due cavi elettrici che hanno provocato anche il black out nel paese. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Protezione civile comunale con squadre dell'Enel e i vigili del fuoco. Al momento per raggiungere Minazzana è necessario percorrere la strada che sale da Ruosina. Fiumi e corsi d'acqua ingrossati anche in varie parti della Toscana, dove è stata emanata allerta arancione, hanno ingrossato molti corsi di acqua, ma al momento non sono segnalate criticità. (ANSA).