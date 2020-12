Coronavirus: Toscana, altri 41 morti ma anche 3.463 guariti

(ANSA) - FIRENZE, 05 DIC - Ancora nuovi contagi per Coronavirus in Toscana, ma in calo a 769 nuovi casi (età media 49 anni) mentre i decessi sono 41 portando il totale regionale a 2.839. Lo riferisce il report delle ultime 24 ore diffuso dalla Regione. I casi di positività raggiungono 107.644 unità (+0,7%).

I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.633.330, +13.229 su ieri, di cui il 5,8% positivo. Gli abitanti in Toscana attualmente positivi sono oggi 30.544 (-8,2%). Tra loro i ricoverati sono 1.634 (-47 unità, -2,8%) di cui 261 in terapia intensiva (2 in meno) e 28.910 i pazienti in isolamento a casa con sintomi lievi o senza sintomi (-2.688 su ieri, -8,5%). Ci sono 32.839 persone in quarantena (-1.031 su ieri, -3%) in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Le persone complessivamente guarite sono 74.261 (+3.463 su ieri, +4,9%) di cui 468 clinicamente guarite (+14 su ieri) e 73.793 (+3.449 su ieri, +4,9%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo. (ANSA).