Natale: Diocesi Firenze, il 24/12 messa in Duomo alle 20

(ANSA) - FIRENZE, 04 DIC - A Firenze la messa di Natale della notte, senza la veglia, sarà celebrata in Duomo dall'arcivescovo, cardinale Giuseppe Betori, alle 20. La messa del giorno di Natale, il 25 dicembre, sarà celebrata da Betori in Duomo alle 10.30. Questi gli orari che comunica l'Arcidiocesi.

La celebrazione della messa di Natale nella notte, secondo le indicazioni fornite ai sacerdoti, dovrà iniziare tra le 19.30 e le 20.30, omettendo la vglia che normalmente la precede, considerando sia la durata della celebrazione, sia la necessaria igienizzazione, sia il tempo necessario a tutti per poter rientrare a casa, così da poter rispettare l'orario fissato per le 22 dal Governo. Solo se pastoralmente opportuno, o necessario, in base alla capienza massima della Chiesa ed il prevedibile afflusso dei fedeli, i sacerdoti sono invitati a valutare l'eventualità di proporre ulteriori celebrazioni eucaristiche rispetto all'orario consueto. (ANSA).