Covid: Giani, Toscana arancio, domani ordinanza su attività

(ANSA) - FIRENZE, 04 DIC - "Volevo avvertire in tempo reale che la Toscana è nel decreto del ministero della Sanità che consente di passare a restrizioni non più di zona rossa, ma di zona arancione, e prevede che questo avvenga alle 24 di domani.

Prevede che dalla mattina di domenica possano aprire i negozi che in zona rossa non potevano essere aperti, che la circolazione davanti casa diventi circolazione all'interno del comune, senza autocertificazione, significa una diminuzione delle restrizioni che poi saranno oggetto di un'ordinanza da parte mia che pubblicherò domani". Così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, in una diretta Facebook.

L'ordinanza, ha aggiunto, "consentirà anche lo svolgimento di attività, a partire da domenica, per via interpretativa: penso alla caccia, alla pesca che saranno possibili all'interno del territorio toscano, ma anche altre attività come ad esempio gli estetisti". (ANSA).