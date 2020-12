Maltempo: neve su passi Appennino fra Firenze e la Romagna

(ANSA) - FIRENZE, 02 DIC - Mezzi spargisale e spalaneve in azione sui passi dell'Appennino dopo le prime nevicate, in particolare nelle zone del Mugello e dell'Alto Mugello.

Segnalate possibili criticità sulla viabilità.

La Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze evidenzia che è in atto un codice giallo per rischio neve oggi per l'area del Mugello-Val di Sieve e Alto Mugello (Romagna-Toscana). (ANSA).