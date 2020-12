Coronavirus: Toscana, altri 45 morti, nuovi contagi 776

(ANSA) - FIRENZE, 02 DIC - Sono 776 i nuovi casi di pazienti Coronavirus registrati in Toscana nelle ultime 24 ore (età media 48 anni) e altri 45 i decessi secondo il rapporto aggiornato della Regione (totale dei pazienti deceduti nella pandemia nel territorio ora è 2.718). I positivi totali salgono a 104.875.

Nelle 24 ore i tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.591.558, 13.549 in più rispetto a ieri, di cui il 5,7% positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 37.525 (-6,7% su ieri): tra loro ci sono 1.785 ricoverati (- 45 pazienti) di cui 271 in terapia intensiva (4 in più) e 35.740 in isolamento a casa (-2.631 su ieri, pari a -6,9%). Ci sono inoltre 36.020 persone (-963 su ieri pari al -2,6%) isolate in sorveglianza attiva delle Asl per contatti con contagiati (quarantena).

Le persone complessivamente guarite sono 64.632 (3.407 in più rispetto a ieri, +5,6%): 518 sono al momento clinicamente guarite (-174 su ieri pari a -25,1%), asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione e 64.114 (3.581 in più rispetto a ieri, più 5,9%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo. (ANSA).