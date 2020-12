Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 01 DIC - Prosegue in Toscana la discesa della curva dei contagi: oggi i dati regionali parlano di 658 casi in più rispetto a ieri - totale complessivo, da inizio epidemia, è 104.099 unità - con un'incidenza dei positivi rispetto ai tamponi eseguiti - 9.801 - al 6,7% positivo. In calo anche i ricoveri: 32 in meno, che portano il totale attuale a 1.830 di cui 267 in terapia intensiva (11 in meno). Si registrano purtroppo altri 32 decessi: il numero complessivo da inizio pandemia è di 2.673 pazienti morti.

Se i dati sui contagi sono in calo si registra però un nuovo focolaio in una rsa di Firenze: nella casa di cura La Cupolina, secondo quanto spiegato dalla Asl, al momento sono risultati positivi 41 ospiti su 115. Per altri 7 si attende la risposta del tampone. (ANSA).