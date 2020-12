Covid: Giani, 658 nuovi positivi in Toscana,invertiamo curva

(ANSA) - FIRENZE, DEC 1 - I nuovi casi positivi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 658 su 9.801 tamponi molecolari e 3.387 test rapidi effettuati. Lo rende noto Eugenio Giani, presidente della Regione, in un post su Facebook.

Prosegue il calo dei nuovi positivi (ieri erano 893), più consistente in proporzione rispetto al calo dei tamponi effettuati (ieri 10.383).

"Grazie ai nostri operatori sanitari che non si sono mai fermati - ha scritto Giani, postando una foto scattata all'ospedale Santo Stefano di Prato - prendendosi cura di chi ne ha avuto bisogno come nella chirurgia dell'ospedale di Prato.

Continuiamo a invertire la curva del contagio, sarà il migliore regalo di Natale per tutti!". (ANSA).