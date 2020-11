Dpcm, protesta negozianti Firenze,100 sotto Camera Commercio

(ANSA) - FIRENZE, 30 NOV - Un centinaio di commercianti che si sono riuniti oggi in piazza Mentana a Firenze, davanti alla sede della Camera di commercio, per il flashmob organizzato dal movimento Commercianti Uniti Firenze in segno di protesta contro l'inefficacia degli interventi messi in campo fino ad oggi per la categoria. Le due portavoce del movimento, Monica Coppoli e Sarah Furlan, hanno incontrato il segretario generale della Camera di commercio Giuseppe Salvini, e, in collegamento video, il presidente Leonardo Bassilichi.

"Ci sentiamo abbandonati, gli aiuti non sono sufficienti", lamenta Coppoli, secondo cui "la Camera di Commercio è la nostra madre, e come una madre deve farsi carico di noi, ascoltarci e farsi portavoce delle nostre richieste davanti alle istituzioni". Le richieste avanzate sono "la revisione dei codici Ateco - spiega la portavoce -, il congelamento fino a giugno 2022 di utenze, prestiti, mutui e protesti, l'equo canone regolamentato dallo Stato, contributi a fondo perduto calcolati su base mensile del fatturato per i commercianti e annuale per gli artigiani, l'abbattimento delle commissioni bancarie, vista l'introduzione del cashback che partirà dall'8 dicembre".

I cartelli 'Esistiamo', esposti nei giorni scorsi dai negozianti aderenti alla mobilitazione di Commercianti Uniti Firenze, continueranno ad essere visibili nelle vetrine dei negozi, e il movimento non esclude di organizzare nuove iniziative nelle prossime settimane. (ANSA).