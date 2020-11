Il punto sul Covid, in Toscana calano decessi e ricoveri

(ANSA) - FIRENZE, 29 NOV - Sono 908 i nuovi casi di Coronavirus, in calo rispetto a ieri ma a fronte di un minor numero di tamponi, oggi in Toscana dove si registrano 38 nuovi decessi (16 uomini e 22 donne con un'età media di 79,9 anni), dato in diminuzione rispetto ai giorni precedenti. Continua anche il trend di discesa dei ricoveri, che oggi sono 1.868 (-4), di cui 278 in terapia intensiva (-1). I guariti crescono del 4,4% e arrivano a 56.403 (55% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.557.825, 14.376 in più rispetto a ieri, di cui il 6,3% positivo. Sono invece 6.096 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 14,9% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 1.942 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 43.544, -3,4% rispetto a ieri. L'età media dei nuovi casi odierni è di 48 anni. Complessivamente, 41.676 persone (-1524) sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi o risultano prive. Sono 38.164 (-2.950) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati.

Il presidente del Consiglio della Toscana Antonio Mazzeo sottolinea che "oggi 127 comuni toscani non hanno avuto nuovi casi di Covid. Non abbassiamo la guardia. Mi raccomando".

Intanto è stata chiusa per una settimana, a partire da domani, la scuola dell'infanzia di Pieve a Elici nel Comune di Massarosa (Lucca), in seguito ad alcuni casi di Coronavirus. (ANSA).