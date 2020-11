Omaggio Ort a bellezza Firenze che resiste a lockdown

(ANSA) - FIRENZE, 28 NOV - Un omaggio a Firenze e ai fiorentini con la musica di Vivaldi che incontra le immagini notturne della città chiusa dal lockdown, solitaria ma la cui bellezza resiste. E' l'iniziativa proposta in streaming dall'Orchestra della Toscana nell'ultima settimana di novembre.

Sul podio il direttore Fabio Luisi, mentre le immagini di Firenze sono state girate da Marco Borrelli. Sul leggìo la partitura della sinfonia Al Santo Sepolcro di Antonio Vivaldi.

Lo sguardo si sposta da un Teatro Verdi vuoto di pubblico all'esterno, in una Firenze altrettanto priva di presenze.

L'Ort, spiega una nota, "offre in questo modo un particolare omaggio alla città, ai fiorentini e a tutto il mondo che aspetta di poter godere di nuovo della grandiosità di questi luoghi. Le immagini si sommano alle note per parlare al cuore attraverso la bellezza, per un messaggio che vuol essere di speranza, grazie ad una sinfonia che rappresenta la fase artistica più intensa e drammatica di Vivaldi. L'iniziativa, disponibile su Youtube, è inserita nella campagna 'Toscana, Rinascimento senza fine' ed è stata realizzata in collaborazione con Toscana Promozione Turistica. (ANSA).